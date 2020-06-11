Депутати Запорізької облради масово порушили карантин

​​​​​​​65 депутатів, які зібралися на сесію, були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції

​​​​​​​65 депутатів, які зібралися на сесію, були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції

Фото: Богдан Василенко Facebook

Сьогодні, 11 червня, відбулася позачергова сесія Запорізької обласної ради. В залі зібралися 65 депутатів, які працювали без масок і без дотримання безпечної дистанції.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Богдан Василенко. Відзначимо, що деякі з присутніх на сесії вже перехворіли Covid-19. Це депутат Геннадій Фукс та голова Запорізької облради Григорій Самардак. На фото видно, що перший з них теж був без маски. Пока Минздрав рассуждает об ужесточении карантина, на сессии областного совета сложно найти человека в маске. Хотя... Опубліковано Василенком Богданом Четвер, 11 червня 2020 р. Як відомо, не дивлячись на поступове зняття обмежень, в приміщенні громадяни мають носити маски, а також дотримуватися дистанції (відстань має бути 1,5 м по обидва боки від них). Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 29 070 хворих COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 людини померли.

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