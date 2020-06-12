Камеры автофиксации обнаружили нарушителя-рекордсмена, который двигался со скоростью 237 км/ч

Таким образом, был побит предыдущий "антирекорд" превышения скорости в 224 км/ч

Таким образом, был побит предыдущий "антирекорд" превышения скорости в 224 км/ч

Фото: flickr

За прошедшие сутки в Киеве и области камеры автоматической фиксации зафиксировали 47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Об этом в Facebook сообщает Патрульная полиция Украины, передает RegioNews.

Наибольшей скорость была у автомобиля Volkswagen Touareg, который двигался со скоростью 237 км/ч на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - говорится в сообщении.

Также был зафиксирован автомобиль Audi A6, который двигался со скоростью 213 км/ч на трассе Киев-Чоп, где разрешена скорость не более 110 км/ч.

Еще одним "рекордсменом" дня стал автомобиль Skoda Fabia, который 10 раз нарушал скоростной режим в течение дня.

Напомним, с 1 июня в Украине заработали первые 50 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Также МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения.

С 12 июня на дорогах Украины будет работать 115 приборов контроля скорости TruCAM, дополнительные радары установят на 24 участках.