На одеських курортах встановлять тривожні кнопки виклику поліції
Рішення про встановлення тривожних кнопок було прийнято на засіданні постійної комісії Одеської обласної ради.
Про це пише Regionews з посиланням на pr.net.ua.
Як пояснив заступник голови комісії з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю і корупцією Владислав Фінік, рішення було ухвалене за зверненням керівництва Головного управління Нацполіції в Одеській області.
До нас звернулося керівництво ГУ Нацполіції в Одеській області щодо внесення змін до регіональної програми "Безпечна Одещина" та виділення коштів з обласного бюджету на встановлення систем тривожного сповіщення в курортних зонах і громадських місцях, які відвідують багато туристів", — розповів Владислав Фінік.
Кожен громадянин, який потребує допомоги або ставши свідком правопорушення, зможе скористатися тривожною кнопкою з автоматичною відео і звуковий фіксацією, і передати повідомлення в диспетчерський центр патрульної поліції.
Систему тривожного сповіщення будуть встановлювати в добре освітленому загальнодоступному місці - в ній буде кнопка тривоги, пристрій для запису розмови і відеофіксації людини.
Всього встановлять 45 тривожних систем. Вартість однієї варіюється від 22 до 25 тисяч гривень. Купувати їх будуть в українського виробника.
Нагадаємо, охорони курортів Одеської області залучили 500 військовослужбовців Нацгвардії і поліції