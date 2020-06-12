На одеських курортах встановлять тривожні кнопки виклику поліції

Пристрої будуть оснащені приладом фото і відеофіксації

Пристрої будуть оснащені приладом фото і відеофіксації

Рішення про встановлення тривожних кнопок було прийнято на засіданні постійної комісії Одеської обласної ради.

Про це пише Regionews з посиланням на pr.net.ua.

Як пояснив заступник голови комісії з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, боротьби з організованою злочинністю і корупцією Владислав Фінік, рішення було ухвалене за зверненням керівництва Головного управління Нацполіції в Одеській області.

До нас звернулося керівництво ГУ Нацполіції в Одеській області щодо внесення змін до регіональної програми "Безпечна Одещина" та виділення коштів з обласного бюджету на встановлення систем тривожного сповіщення в курортних зонах і громадських місцях, які відвідують багато туристів", — розповів Владислав Фінік.

Кожен громадянин, який потребує допомоги або ставши свідком правопорушення, зможе скористатися тривожною кнопкою з автоматичною відео і звуковий фіксацією, і передати повідомлення в диспетчерський центр патрульної поліції.

Систему тривожного сповіщення будуть встановлювати в добре освітленому загальнодоступному місці - в ній буде кнопка тривоги, пристрій для запису розмови і відеофіксації людини.

Всього встановлять 45 тривожних систем. Вартість однієї варіюється від 22 до 25 тисяч гривень. Купувати їх будуть в українського виробника.

Нагадаємо, охорони курортів Одеської області залучили 500 військовослужбовців Нацгвардії і поліції