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11 червня 2020, 16:50 9

Окупанти другий день блокують роботу КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська"

11 червня 2020, 16:50 9
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Російські збройні формування загородили блокпости протитанковими їжаками
Російські збройні формування загородили блокпости протитанковими їжаками
Фото: Держприкордонслужба України
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Українські прикордонники розпочали пропуск осіб та транспору через лінію розмежування у КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця Луганська», однак люди повертаються назад, бо їх не приймають окупанти.

Про це повідомляє RegioNews посиланням на Держприкордонслужбу України.

До початку пропуску десятки людей прибули до контрольних пунктів аби перетнути лінію розмежування. В усіх цих громадян наявні проблеми соціально-гуманітарного характеру для вирішення яких їм необхідно потрапити на тимчасово окуповану територію України.

За визначений час роботи, з 11.00 до 14.00, прикордонники через КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська" пропустили 7 чоловік. Однак окупанти заблокували перетин лінії розмежування цим громадянам.

Як повідомлялось раніше, учора чотири жінки були пропущені через КПВВ "Мар’їнка" в бік тимчасово окупованого Донецька. До закінчення часу роботи КПВВ вони на контрольовану територію так і не повернулись.

Однак сьогодні троє з цих жінок прибули назад до КПВВ "Мар’їнка". Вони розповіли прикордонникам, що увесь цей час перебували перед блокпостом російських збройних формувань, який ті загородили протитанковими їжаками.

На благання жінок пропустити, бойовики не реагували. В надії усе ж таки перетнути лінію розмежування, жінки перебували там до настання темряви. Не ризикнувши повертатися назад у темряві, вони заночували просто неба обабіч дороги перед блокпостом.

Як повідомили троє потерпілих, від нелюдського поводження російських найманців, четвертій жінці стало зле та вона не змогла самостійно рушити в бік контрольованої території. При цьому окупанти спокійно споглядали на страждання жінки, навіть не намагаючись надати їй необхідну медичну допомогу.

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил залучили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста для евакуації хворої жінки на контрольовану територію.

Як відомо, "ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській, а "ДНР" не робила жодних заяв із цього приводу, а просто заблокувала КПВВ.

ЛНР прикордонники кордон КПВВ Луганщина окупанти ДНР Донецька область Луганська область Донецьк
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