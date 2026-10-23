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23 жовтня 2026, 12:44

"Філін" долає до 1200 км: ГУР розкрило деталі нової російської ракети

23 жовтня 2026, 12:44
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Фото: ГУР
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Головне управління розвідки опублікувало інтерактивну 3D-модель нової російської крилатої ракети "Філін", а також інформацію про її конструкцію та електронні компоненти

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає RegioNews.

За даними української розвідки, Росія почала застосовувати цю ракету наприкінці літа 2026 року.

У ГУР зазначають, що "Філін" є частиною тенденції російського військово-промислового комплексу до створення відносно дешевих засобів повітряного нападу з реактивними двигунами та наземним запуском.

Які характеристики має ракета "Філін"

За інформацією ГУР, ракета має фюзеляж із композиційних матеріалів – вугле- та склопластику. Її довжина становить 3,5 метра, а розмах крил – три метри. Окремі елементи конструкції виготовлені за допомогою 3D-друку.

Основні характеристики ракети:

  • Заявлена максимальна швидкість: до 800 км/год.
  • Заявлена дальність польоту: до 1200 км.
  • Висота польоту: від наднизьких висот до 6 км.
  • Маса бойової частини: 50 або 100 кг.
  • Спосіб запуску: із наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.

Зазначені швидкість і дальність наведені за даними противника.

За результатами дослідження, бортове обладнання ракети виготовляє російське ТОВ "ПЛАЗ". Це підприємство також залучене до виробництва безпілотників "Гарпія", зокрема модифікацій на базі "Герані-2".

У ГУР встановили, що блоки "Філіна" та "Гарпії"мають подібне компонування й маркування. Для наведення на ціль ракета використовує інерціальну навігаційну систему китайського виробництва та 16-канальну систему "Комета".

Електронна компонентна база "Філіна" подібна до тієї, яку застосовують в інших російських ракетах і безпілотниках. Водночас розвідка відзначає значну частку іноземних деталей: серед ідентифікованих компонентів – 35 американських і 22 китайських.

Також у конструкції використовують уніфіковані технічні рішення для різних блоків і плат.

Попри використання іноземних електронних компонентів, двигун ракети – російського виробництва. Йдеться про R500, який виготовляє ТОВ "Рейнольдс".

За даними ГУР, аналогічний двигун раніше ідентифікували в крилатих авіаційних ракетах С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром".

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило розбір нової версії російських реактивних БпЛА "Герань-4", які ворог почав застосовувати восени цього року. Серед ключових оновлень – нова навігація.

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