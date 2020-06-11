Журналіст Денис Казанський розповів, як проводить переговори ТКГ

Поведінку російської сторони журналіст назвав "дитсадком"

Поведінку російської сторони журналіст назвав "дитсадком"

Фото: Денис Казанський facebook

Український журналіст Денис Казанський розповів в соцмережах про те, як проходить переговорний процес у тристоронній контактній групі

Про свої враження від переговорів Денис Казанаский поділився на сторінці в Facebook.

Журналіст повідомив, що у черговій відеоконференції крім української делегації брали участь модератори з ОБСЄ Хайді Грау і П'єр Морель, представник Росії Гризлов і представники ОРДЛО з російської сторони. Їх, як і переселенців з Донбасу, було четверо - по двоє від ОРДО і ОРЛО.

... російська сторона завжди веде себе однаково. Представник РФ обов'язково запізнюється хвилин на 30-40, а коли включається, то намагається максимально уникати діалогу і майже не бере в ньому участі. Такою поведінкою росіяни демонструють, що нібито не є стороною конфлікту, але виглядає відверто смішно. Якийсь дитячий садок", - розповів Казанський.

По-різному поводилися і представники ОРДО і ОРЛО з російської сторони. "Донецькі" Наталія Ніконорова та Наталія Михайлова вели себе досить коректно. А "луганські" Мірошник і Дейнего волали, хамили, перебивали модераторів і намагалися довести, що переселенці не мають права представляти Донецьк і Луганськ. Вони заявляли, що члени ТКГ обрані непрозоро і не представляють інтереси жителів Донбасу.

Суть ситуації в тому, що будь-яка претензія російської сторони до переселенцям застосовна і до неї самої.. ці люди, які захопили владу силою, репресіями вигнали з Донецька і Луганська всіх неугодних, також не представляють жителів Донбасу. На ці обставини ми і вказали у відповідь на всі претензії", - продовжив Казанський.

Підсумком діалогу стали заяви Гризлова, який обурювався, що Київ вирішив обговорювати комплекс заходів щодо виконання Мінських угод з "колишніми мешканцями Донбасу".

В гуманітарній підгрупі піднімалося питання про викрадену в Донецьку мешканці Євросоюзу Євгенії Йепес-Веньєси. На запитання української сторони представники ОРДО з російської сторони заявили, що не знають, де вона перебуває, та хто її заарештував.

...тобто, або брешуть, або у них там повна Сомалі, в якому вони самі нічого не розуміють", - резюмував Казанський.

ТКГ також не стала обговорювати події в Антрациті, де страйкують шахтарі, оскільки питання не було заздалегідь включене до регламенту.

Як я вже зрозумів, росіяни і їхні представники в таких випадках зазвичай клеять дурня, роблять вигляд, що їм нічого не відомо про такі факти свавілля", - підсумував журналіст.

Вчора взяв участь у засіданні тристоронньої контрактної групи і нарешті дізнався, як цей переговорний процес виглядає... Опубліковано Денисом Казанським Середа, 10 червня 2020 р.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський змінив стратегію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка була прийнята колишнім керівництвом країни.