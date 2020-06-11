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11 червня 2020, 16:10 18

На українсько-румунському кордоні утворилася велика черга на виїзд

11 червня 2020, 16:10 18
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Перед пунктом пропуску «Дякове-Халмеу» на Закарпатті у напрямку «виїзд з України» накопичилось близько 200 пасажирських мікроавтобусів та легкових автомобілів.

Про це повідомила Закарпатська митниця держмитслужби, пише Regionews.

Через послаблення карантинних обмежень у країнах Західної Європи громадяни України масово їдуть туди транзитом через територією Румунії та Угорщини.

Кількість транспортних засобів, які виїжджають і перебувають на під’їзді до пункту пропуску продовжує збільшуватись, адже у громадян відсутній вибір альтернативних маршрутів та місць перетину державного кордону, зазначають митники. Як відомо, це викликано карантинними обмеженнями встановленими на інших пунктах пропуску суміжних країн.

Закарпатські митники і прикордонники провели зустрічі з представниками митних та прикордонних органів Румунії щодо прискорення митного та прикордонного контролю, аби розвантажити українські та румунські митні пости.

Нагадаємо, черги із українських заробітчан постійно утворюються також і на кордоні України з Польщею.

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