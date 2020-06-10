Окупанти відмовляються пропускати людей через КПВВ на Донбасі

Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 11:00 до 14:00

Пропуск громадян через лінію розмежування здійснюватиметься щоденно з 11:00 до 14:00

Українська частина контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Мар’їнка" почала роботу 10 червня об 11 годині, однак бойовики відмовляються пропускати людей на окуповану територію.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Через контрольний пункт "Мар’їнка" було пропущено одного чоловіка на автомобілі, проте через деякий час він був повернутий бойовиками.

Наразі ще 5 осіб було пропущено в пішому порядку в напрямку тимчасово окупованого Донецька. Зараз вони очікують пропуску на блокпосту бойовиків.

У ДПСУ також розповіли, що наразі перед КПВВ "Мар’їнка" утворилася черга із близько 100 пішоходів, серед яких 70 — люди похилого віку.

Незаконні збройні формування ОРЛО відмовляються пропускати. Як передають спостерігачі, вони встановили протитанкові споруди", - йдеться в повідомленні Луганської ОДА.

З боку української влади вжиті усі заходи для поновлення роботи КПВВ. Під час проходу на підконтрольну Уряду України територію громадянам проводитиметься температурний скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

Раніше повідомлялось, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі біля "Маріїнки" і "Станиці Луганської" з 6 ранку збираються бажаючі перетнути лінію розмежування. У чергах знаходяться близько 135 осіб і 55 транспортних засобів, серед них є діти і літні люди.