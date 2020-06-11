Оккупанты второй день блокируют работу КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская"

Российские вооруженные формирования загородили блокпосты противотанковыми ежами

Российские вооруженные формирования загородили блокпосты противотанковыми ежами

Фото: Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники начали пропуск лиц и транспорта через линию разграничения в КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская», однако люди возвращаются назад, потому что их не принимают оккупанты.

Об этом сообщает RegioNews ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

До начала пропуска десятки людей прибыли в контрольных пунктов чтобы пересечь линию разграничения. У всех этих граждан имеются проблемы социально-гуманитарного характера для решения которых им необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины.

За определенное время работы с 11.00 до 14.00, пограничники через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" пропустили 7 человек. Однако оккупанты заблокировали пересечение линии разграничения этим гражданам.

Как сообщалось ранее, вчера четыре женщины были пропущены через КПВВ "Марьинка" в сторону временно оккупированного Донецка. До окончания времени работы КПВВ они на контролируемую территорию так и не вернулись.

Однако сегодня трое из этих женщин прибыли обратно в КПВВ "Марьинка". Они рассказали пограничникам, что все это время находились перед блокпостом российских вооруженных формирований, который те оградили противотанковыми ежами.

На мольбы женщин пропустить, боевики не реагировали. В надежде все-таки пересечь линию разграничения, женщины находились там до наступления темноты. Не рискнув возвращаться обратно в темноте, они заночевали под открытым небом вдоль дороги перед блокпостом.

Как сообщили трое пострадавших, от бесчеловечного обращения российских наемников, четвертой женщине стало плохо и она не смогла самостоятельно двинуться в сторону контролируемой территории. При этом оккупанты спокойно смотрели на страдания женщины, даже не пытаясь оказать ей необходимую медицинскую помощь.

Пограничники из состава Объединенных сил привлекли представителей Международного Комитета Красного Креста для эвакуации больной женщины на контролируемую территорию.

Как известно, "ЛНР" отказалась открыть пункт пропуска в Станице Луганской, а "ДНР" не делала никаких заявлений по этому поводу, а просто заблокировала КПВВ.