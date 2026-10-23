На Закарпатті відкладають початок опалювального сезону: коли увімкнуть тепло

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Закарпатті в більшості територіальних громад відтерміновують початок опалювального сезону через високу середньодобову температуру повітря

Про це повідомила Закарпатська ОВА, передає RegioNews.

За словами начальника обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Василя Романця, опалення вмикають, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль становить менше ніж +8 °C.

Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Насамперед воно стосується закладів соціальної сфери – дитячих садків, шкіл і медичних установ.

За даними Закарпатського гідрометцентру, наразі середньодобова температура повітря в області становить +11-12 °C.

Водночас регіон підготувався до осінньо-зимового періоду. За інформацією ОВА, до холодів підготували 1 312 котелень, 3 206 багатоквартирних будинків, 469 об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, 566 шкіл і 583 заклади дошкільної освіти, а також 27 лікарень і поліклінік.

У громадах області повністю виконали нормативи із заготівлі твердого палива – дров, паливної тирси та пелет. Котельні, які працюють на альтернативних видах палива, забезпечені необхідними ресурсами на 100%.

Станом на 21 жовтня розпорядження про початок опалювального сезону вже ухвалили шість громад: Полянська, Богданська, Білківська, Виноградівська, Великобичківська та Ясінянська.

Нагадаємо, на Львівщині вмикати опалення планують, коли середньодобова температура повітря становитиме +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль. Водночас конкретну дату початку опалювального сезону кожна громада визначатиме самостійно, зважаючи на погодні умови.