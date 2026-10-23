10:57  23 жовтня
На Львівщині зіткнулися три автомобілі: постраждали двоє дітей
11:16  23 жовтня
Медсестра з Донеччини воювала за РФ: СБУ затримала її на Волині
12:40  23 жовтня
У Києві чоловік влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2026, 12:33

На Закарпатті відкладають початок опалювального сезону: коли увімкнуть тепло

23 жовтня 2026, 12:33
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті в більшості територіальних громад відтерміновують початок опалювального сезону через високу середньодобову температуру повітря

Про це повідомила Закарпатська ОВА, передає RegioNews.

За словами начальника обласного управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Василя Романця, опалення вмикають, коли середньодобова температура зовнішнього повітря протягом трьох діб поспіль становить менше ніж +8 °C.

Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування. Насамперед воно стосується закладів соціальної сфери – дитячих садків, шкіл і медичних установ.

За даними Закарпатського гідрометцентру, наразі середньодобова температура повітря в області становить +11-12 °C.

Водночас регіон підготувався до осінньо-зимового періоду. За інформацією ОВА, до холодів підготували 1 312 котелень, 3 206 багатоквартирних будинків, 469 об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, 566 шкіл і 583 заклади дошкільної освіти, а також 27 лікарень і поліклінік.

У громадах області повністю виконали нормативи із заготівлі твердого палива – дров, паливної тирси та пелет. Котельні, які працюють на альтернативних видах палива, забезпечені необхідними ресурсами на 100%.

Станом на 21 жовтня розпорядження про початок опалювального сезону вже ухвалили шість громад: Полянська, Богданська, Білківська, Виноградівська, Великобичківська та Ясінянська.

Нагадаємо, на Львівщині вмикати опалення планують, коли середньодобова температура повітря становитиме +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль. Водночас конкретну дату початку опалювального сезону кожна громада визначатиме самостійно, зважаючи на погодні умови.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття опалювальний сезон тепло повітря погода
Опалювальний сезон на Львівщині 2026–2027: коли вмикатимуть тепло
16 жовтня 2026, 18:55
У Карпатах через негоду рятували чотирьох туристів
16 жовтня 2026, 10:53
Всі новини »
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
На Київщині КамАЗ зіткнувся з велосипедом: 57-річний чоловік загинув
23 жовтня 2026, 14:40
Україна повернула сімох цивільних: серед них – 90-річна жінка та мати з дитиною
23 жовтня 2026, 14:26
У Харкові чоловік підпалив авто колишньої дівчини
23 жовтня 2026, 14:20
Понад 200 вибитих вікон: у Сумах через обстріл пошкоджено педуніверситет
23 жовтня 2026, 13:36
Росія вдарила по Харкову: постраждав 13-річний хлопчик
23 жовтня 2026, 13:21
Україна отримала від Данії понад 50 тисяч боєприпасів для винищувачів F-16
23 жовтня 2026, 13:05
"Філін" долає до 1200 км: ГУР розкрило деталі нової російської ракети
23 жовтня 2026, 12:44
У Києві чоловік влаштував стрілянину у дворі багатоповерхівки
23 жовтня 2026, 12:40
Російські війська просунулися на Запоріжжі – DeepState
23 жовтня 2026, 12:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Наталія Панченко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »