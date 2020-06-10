В зоні ООС ворог 6 разів обстріляв позиції українських військ - штаб

Втрат серед українських військових немає

Втрат серед українських військових немає

Фото: flickr

10 червня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Павлополя противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. Окрім цього агресор застосував біля цього населеного пункту станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Неподалік Хутора Вільного ворог чотири рази обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українські військові негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили противника припинити свої агресивні дії", - йдеться в повідомленні.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Від початку сьогоднішньої доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 16 разів порушили режим "тиші" і обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів і гранатометів.