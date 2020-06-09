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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 19:16 6

На Донбасі бойовики випустили 60 мін по позиціях ООС - штаб

09 червня 2020, 19:16 6
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Обстріли велися по всій лінії розмежування
Обстріли велися по всій лінії розмежування
Фото: flickr
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9 червня збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Біля Мар’їнки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Кримського та двічі біля Оріхового окупанти випустили близько 60 мін 120 калібру, а також застосували гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Оборонців Новолуганського, Новотошківського та Шумів загарбники обстріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а опорні пункти неподалік Хутора Вільного – із 82 мм мінометів та гранатометів різних систем.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в штабі ООС.

Нагадаємо, за минулу добу було збройні формування РФ 15 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців.

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