В зоне ООС враг 6 раз обстрелял позиции украинских войск - штаб

Потерь среди украинских военных нет

Потерь среди украинских военных нет

Фото: flickr

10 июня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Павлополя противник дважды открывал огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Кроме этого агрессор применил у этого населенного пункта станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Хутора Вольного враг четыре раза обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия", - говорится в сообщении.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, за минувшие сутки боевики 16 раз нарушили режим "тишины" и обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов и гранатометов.