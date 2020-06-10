СБУ розкрила чиновника "Укроборонпрому" на розголошенні держтаємниці

Таємні документи стосувалися засобів захисту інформації для військових

Таємні документи стосувалися засобів захисту інформації для військових

Фото: з відкритих джерел

Контррозвідка СБУ розкрила генерального директора одного з держпідприємств концерну "Укроборонпром", який залучав до роботи з таємними документами підлеглого, термін дії допуску у якого закінчився.

Про це повідомляє прес-служба СБУ, передає RegioNews.

Директор знав про відсутність допуску до держтаємниці у свого заступника з питань режиму, але продовжував надавати розпорядження для роботи підлеглого з документами, - встановили в службі.

За даними СБУ, документи стосувалися розробки та виробництва засобів захисту інформації для використання військовими в зоні ООС.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 1. ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України чиновнику повідомлено про підозру. Слідство триває.

Раніше повідомлялося, що у Києві співробітники Служби безпеки України викрили арбітражного керуючого, причетного до вимагання грошей від підприємства-боржника.