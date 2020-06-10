Доба на Донбасі: бойовики понесли значні втрати, є поранені та вбитий

З боку українських захисників один військовий отримав поранення

З боку українських захисників один військовий отримав поранення

Фото: з відкритих джерел

На Донбасі за минулу добу бойовики 16 разів порушили режим "тиші" і обстрілювали українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів і гранатометів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації і прицільним вогнем по позиціях загарбників придушили їх збройну активність", - відзначили в штабі ООС.

Обстріли велися поблизу Мар'їнки, Старогнатовки, Широкіно та Авдіївки, а також в районі Оріхово, Хутора Вільного, Шумів, Луганського, Кримського і Новотошківського.

За даними розвідки, серед бойовиків четверо поранених, ще одного окупанта вдалося ліквідувати.

Від початку поточної доби, бойовики двічі порушили режим тиші в районі Павлополя і Хутори Вільний.

Нагадаємо, добою раніше, бойовики 15 раз порушували режим тиші на Донбасі.