У Рівненській області спалах COVID-19 серед працівників сірникової фабрики
У п’яти працівників сірникової фабрики в місті Березне Рівненської області виявили наявність коронавірусної хвороби.
Про це у Facebook повідомила Рівненська ОДА, передає RegioNews.
За інформацією обласного лабораторного центру, на підприємстві "Українська сірникова фабрика" у Березному підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що 1 пацієнт госпіталізований, решта перебувають на самоізоляції вдома.
Чиновники запевняють, що усіх контактних осіб було визначено, вони знаходяться під наглядом сімейних лікарів.
В Рівненській ОДА також зазначили, що підприємство продовжує працювати у звичному режимі. За період епідемії у Березнівському районі виявили 70 хворих коронавірусом.
Нагадаємо, станом на 7 червня чотири регіони України та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.