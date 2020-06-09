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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 20:31 5

У Рівненській області спалах COVID-19 серед працівників сірникової фабрики

09 червня 2020, 20:31 5
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Це підтвердили результати ПЛР-тестування
Це підтвердили результати ПЛР-тестування
Фото: flickr
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У п’яти працівників сірникової фабрики в місті Березне Рівненської області виявили наявність коронавірусної хвороби.

Про це у Facebook повідомила Рівненська ОДА, передає RegioNews.

За інформацією обласного лабораторного центру, на підприємстві "Українська сірникова фабрика" у Березному підтверджено 5 випадків захворювання на Covid-19", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що 1 пацієнт госпіталізований, решта перебувають на самоізоляції вдома.

Чиновники запевняють, що усіх контактних осіб було визначено, вони знаходяться під наглядом сімейних лікарів.

В Рівненській ОДА також зазначили, що підприємство продовжує працювати у звичному режимі. За період епідемії у Березнівському районі виявили 70 хворих коронавірусом.

Нагадаємо, станом на 7 червня чотири регіони України та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Рівне Фабрика коронавірус
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