РФ ударила по Київщині: є загибла та поранені

Фото: Національна поліція

13 жовтня росіяни атакували Київську область. На жаль, є загиблий та поранені серед населення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Броварському районі внаслідок атаки ворога пошкоджені два житлові будинки та авто. На Бучанщині пошкоджено девʼять приватних домоволодінь, два автомобілі, складське приміщення: двоє чоловіків дістали поранень.

На Фастівщині внаслідок атаки росіян загинув 55-річний місцевий житель. Ще одна людина дістала поранень.

У Білоцерківському районі пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти, будинок культури та автівку. У Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області поранений 50-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Також через атаку загорілися автомобілі на парковці.