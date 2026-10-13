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13 жовтня 2026, 11:55

РФ ударила по Київщині: є загибла та поранені

13 жовтня 2026, 11:55
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Фото: Національна поліція
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13 жовтня росіяни атакували Київську область. На жаль, є загиблий та поранені серед населення

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

У Броварському районі внаслідок атаки ворога пошкоджені два житлові будинки та авто. На Бучанщині пошкоджено девʼять приватних домоволодінь, два автомобілі, складське приміщення: двоє чоловіків дістали поранень.

На Фастівщині внаслідок атаки росіян загинув 55-річний місцевий житель. Ще одна людина дістала поранень.

У Білоцерківському районі пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти, будинок культури та автівку. У Вишгородському районі пошкоджено чотири приватні будинки.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області поранений 50-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані. Також через атаку загорілися автомобілі на парковці.

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