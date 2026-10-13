Не захотіла інтиму: на Одещині чоловік облив бензином жінку та підпалив

Фото: прокуратура

На Одещині судили чоловіка за замах на вбивство. Він підпалив жінку після відмови в інтимі

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Чоловік не визнавав покарання. За його словами, жінка сама впала на пляшку з легкозаймистою сумішшю, а від недопалка сигарети відбулося загоряння. Проте слідство довело, що насправді це сталось не так.

Під час застілля з 39-річною та 36-річною жінками чоловік запропонував їм інтим. Коли він отримав відмову, став поводитись агресивно. Як згодом розповіла свідок, він кричав: "Ви звідси живими не вийдете". Тоді чоловік зяв паливний бак від бензинової мотокоси, облив одну з жінок легкозаймистою рідиною та підпалив сірником.

Подруга потерпілої взяла воду та стала її рятувати. Коли жінки вибігли на вулицю, їх побачив сусід та викликав швидку допомогу. Потерпілу з опіками госпіталізували.

Чоловіка засудили до 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили рецидивіста. Він на вулиці повалив 13-річну дівчинку на землю та хотів зґвалтувати.