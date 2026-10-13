На Сумщині легковик врізався у вантажівку: троє травмованих
У Тростянці на Сумщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля Mercedes-Benz із вантажівкою DAF травмувалися троє людей
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що аварія сталася 12 жовтня близько 21:00 на автодорозі Н-12.
За попередніми даними, 42-річний водій Mercedes-Benz на повороті не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою DAF, за кермом якої перебував 60-річний чоловік.
Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Його пасажири віком 40 і 39 років також травмувалися, однак від госпіталізації відмовилися.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті зіткнулися мотоцикл і Volkswagen Passat. Внаслідок аварії 29-річний чоловік дістав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу. За попередніми даними, водій автомобіля був тверезий.