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13 жовтня 2026, 11:16

На Сумщині легковик врізався у вантажівку: троє травмованих

13 жовтня 2026, 11:16
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Фото: Національна поліція
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У Тростянці на Сумщині внаслідок зіткнення легкового автомобіля Mercedes-Benz із вантажівкою DAF травмувалися троє людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 12 жовтня близько 21:00 на автодорозі Н-12.

За попередніми даними, 42-річний водій Mercedes-Benz на повороті не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою DAF, за кермом якої перебував 60-річний чоловік.

Унаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Його пасажири віком 40 і 39 років також травмувалися, однак від госпіталізації відмовилися.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті зіткнулися мотоцикл і Volkswagen Passat. Внаслідок аварії 29-річний чоловік дістав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу. За попередніми даними, водій автомобіля був тверезий.

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