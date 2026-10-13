Ексрадник ОП Шило не сяде до в'язниці: ВАКС затвердив угоду у справі УЗ

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Вищий антикорупційний суд затвердив угоду з колишнім радником Офісу Президента Артемом Шилом. Йому призначили вісім років позбавлення волі, але звільнили від відбування цього покарання з трирічним іспитовим строком

Про це повідомила Transparency International Ukraine, передає RegioNews.

Шила визнали винним в організації заволодіння майном в особливо великих розмірах та легалізації злочинних доходів. Угода стосується епізоду зі створенням "бек-офісу" для заволодіння коштами "Укрзалізниці".

За умовами угоди, він має сплатити штраф у розмірі 204 млн грн. Суд дозволив виплачувати його протягом року чотирма щоквартальними платежами по 51 млн грн.

Крім того, суд застосував спеціальну конфіскацію 325,7 млн грн і трьох квартир: однієї площею 183,5 кв. м та двох площею 102,3 кв. м кожна.

Також Шилу на три роки заборонили обіймати посади з організаційно-розпорядчими або адміністративно-господарськими повноваженнями у військових формуваннях і правоохоронних органах.

Водночас суд скасував арешт його особистого автомобіля Mercedes-Benz.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року правоохоронці заявили про викриття організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу Президента України Артемом Шилом, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" під час закупівлі трансформаторів.

3 квітня фігурантам оголосили про підозру. Окрім цього, лідеру групи також повідомили про підозру в заволодінні 117 млн гривень під час закупівлі кабелів для "Укрзалізниці".

Наступного дня стало відомо, що за колишнього радника ОП Шила внесли 30 мільйонів гривень застави.

Згодом Шило погодився на угоду зі слідством у справі про оборудки на тендерах Укрзалізниці.

ЗМІ також писали, що дружина ексрадника Офісу Президента у 2021 та 2022 році придбала у Дубаї нерухомості на понад 4 млн доларів.