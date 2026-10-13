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На Київщині потяг на смерть збив 72-річну жінку
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13 жовтня 2026, 12:21

На Київщині потяг на смерть збив 72-річну жінку

13 жовтня 2026, 12:21
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Фото: Національна поліція
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Поблизу залізничної станції Вишневе в Бучанському районі потяг смертельно травмував 72-річну жінку. Правоохоронці розслідують обставини трагедії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, пасажирський потяг сполученням Варшава – Київ здійснив наїзд на жінку, яка рухалася поруч із залізничною колією.

Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

За фактом інциденту слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Поліція Київщини закликає громадян бути уважними поблизу залізничних колій і переходити їх лише у спеціально відведених місцях.

Нагадаємо, в Хмельницькому на залізничному переїзді загинув 64-річний велосипедист. Він перетинав переїзд на заборонений сигнал семафора, не зважив на опущений шлагбаум та не відреагував на неодноразові звукові сигнали машиніста.

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