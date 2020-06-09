У Черкаській області в інтернаті виявили спалах COVID-19

В психоневрологічному інтернаті захворіла 21 людина

В психоневрологічному інтернаті захворіла 21 людина

pixabay.com

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Роман Боднар повідомив, що в Золотоніському психоневрологічному інтернаті відбувся спалах COVID-19, у зв'язку з чим проводиться епідеміологічне розслідування.

Про це Бондар написав у Facebook, передає RegioNews.

На сьогодні зареєстровано 490 випадків коронавірусу. Плюс 21 новий випадок за день: 2 - м. Черкаси, 1 - Черкаський район, 18 - Золотоніський район. Спалах виник в Золотоніському психоневрологічному інтернаті. Там виявили хвору співробітницю, яка, ймовірно, і інфікувала підопічних", - повідомив він.

За його словами, обстежили вже 26 осіб, у 21 виявили позитивний результат COVID-19. Стан інфікованих задовільний.

Ведеться епідрозслідування, за результатами якої матеріали будуть направлені в правоохоронні органи для реагування відповідно до компетенції.

У закладі проведено дезінфекційні заходи, визначено коло контактних осіб. Сімейні лікарі Золотоніського районного Центру первинно-санітарної допомоги проводять огляд підопічних.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 27 856 лабораторно підтверджених випадків коронавирусной хвороби, за минулу добу підтвердили 394 нових випадку.