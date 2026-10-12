Дизель з РФ у США – це не економічний, а чисто символічний крок. Факт угоди про поставку – це всього лише можливість для Трампа пояснити, чому він буде захищати Росію від наших глибинних ударів

Дизель з РФ у США – це не економічний, а чисто символічний крок. Факт угоди про поставку – це всього лише можливість для Трампа пояснити, чому він буде захищати Росію від наших глибинних ударів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Глибинна суть угоди полягає в тому, що Росія буде платити Трампу за те, щоб Штати захищали Росію від України – тими небагатьма способами, які у США лишилися. Йдеться про відмову від надання розвідданих, поступове обмеження доступу українців до Starlink і так далі.

Причому цілком можливо, що ці платежі будуть надходити сім’ї Трампа через канали типу криптовалют чи пов’язаного з ним бізнесу, і будуть значно більшими, ніж навіть сама вартість того дизеля.

Власне, з самого початку, я думаю, що такою і була задумка "Трампа-миротворця". Ми ж чули ще раніше про можливі угоди щодо відновлення роботи Північного потоку і операції з активами "Лукойлу"? От воно і пішло по-тихеньку.

Але вражає дешевизна ціни, за якою Трамп продав інтереси своєї країни і завдав чергового удару іміджу Сполучених Штатів як раціональної держави. Ця угода виглядає бунтом трампістів проти будь-якого розуму і заперечення будь-якої совісті як факторів у міжнародній політиці.

Бо російський кривавий дизель ніяким чином не допоможе Трампу вирівняти ситуацію з високими цінами на автомобільне паливо, яку він створив своєю війною з Іраном. Навіть якщо йому вдасться дотягнути цих 300 тисяч тонн США, то це менше, ніж добове споживання цієї великої країни. І за американськими мірками заробіток тут якихось трампівських міньйонів буде мінімальним. Вартість цієї МІСЯЧНОЇ партії складає менше, ніж півмільярда доларів; у масштабах американських тіньових потоків це дрібниця, свого часу через ту ж USAID за ДВА ДНІ проходило значно більше. Будь-яка українська корупція американській може лише позаздрити.

Звичайним американцям тепер можна лише поспівчувати. Крім всього, тепер вони фінансують війну проти самих себе, адже в РФ США ненавидять; там усвідомлюють і відкрито говорять, що воюють із "колективним Заходом" – котрий тепер їм ще й платить кошти.