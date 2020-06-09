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09 червня 2020, 17:01 9

В одному з медичних закладів Волині виявили спалах COVID-19

09 червня 2020, 17:01 9
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В районному центрі первинної медико-санітарної допомоги захворіло 12 медпрацівників
В районному центрі первинної медико-санітарної допомоги захворіло 12 медпрацівників
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У Ківерцівському районі Волинської області виявили новий спалах коронавірусної хвороби.

Про це під час брифінгу повідомила заступник голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, пише RegioNews.

Тільки за останню добу в установі захворіло троє працівників.

Найбільше нових випадків за останню добу зафіксовано у Ківерцівському районі - 11. Серед них - три працівники Ківерцівського центру первинної медико-санітарної допомоги", - розповіла Щербак.

Все ж в медичному закладі захворіли вже 12 осіб - один лікар, чотири медсестри, два водія і п'ять працівників адміністрації.

НАЖИВО 9 червня Брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції Спікер: заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак Запитання залишайте у коментарях до трансляції

Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Вівторок, 9 червня 2020 р.

Нагадаємо, новий осередок коронавіруса сьогодні, 9 червня, виявили в одному з інтернатів Черкаської області.

Волинська область Волинь коронавірус медики епідемія Лікар хворі
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