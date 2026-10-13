На Хмельниччині чоловік викрав півмільйона у матері зниклого військового

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На Хмельниччині судили 23-річного чоловіка. Він викрав гроші в жінки з картки. Це були виплати від держави

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Інцидент стався влітку минулого року. Жінка попросила сина своєї знайомої допомогти зняти готівку в банкоматі й надала йому необхідні персональні дані. Згодом він встановив банківський застосунок на своєму телефоні та підключився до рахунку жінки.

Чоловік після цього протягом п'яти місяців без відома жінки переказував гроші на інші рахунки та витрачав на власні потреби. Жінка дізналась про крадіжку, коли звернулась до банку.

Це були майже 500 тисяч гривень державних виплати. Ці виплати жінка отримувала оскільки її син-військовослужбовець зник безвісти.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині шахрайка виманила гроші у родини військового, який зник безвісти. Вона переконала їх, що може допомогти знайти захисника.