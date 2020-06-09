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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 15:56 7

Кабмін відмовився послаблювати карантин у Львівській області

09 червня 2020, 15:56 7
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Раніше влада Львівської області звернулася до Уряду з проханням послабити карантин
Раніше влада Львівської області звернулася до Уряду з проханням послабити карантин
Фото: flickr
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Кабінет міністрів України вважає політичним звернення голови Львівської ОДА Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового щодо послаблення карантину в області, так як критерії МОЗ не дозволяють послабити ці обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням джерела в Кабінеті міністрів, передає RegioNews.

Відомо, що на засіданні уряду в середу не планують розглядати винятки щодо карантинних заходів для окремих міст чи регіонів.

Завтра в порядку денному будуть вноситися зміни в постанову, але винятки для міст - неможливі. В уряді не можуть розглянути ослаблення карантину для окремих регіонів, адже зараз діє адаптивний карантин", - повідомили в Кабміні.

Також в уряді прокоментували слова мера Львова про спільну нараду з прем'єром, на якій влада Львова просила надати обласній комісії із надзвичайних ситуацій дозвіл на ослаблення карантину в місті.

Якщо вони не підпадають, то це більше політичне звернення. Діє адаптивний карантин і критерії. Тим більше Львів, де все погано. Якщо навіть нараду проводили тому, що там виключно погана ситуація", - розповіли в Кабміні.

Нагадаємо, 8 червня голова Львівської ОДА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий попросили Кабмін дозволити послабити карантинні обмеження в області.

коронавірус Кабмін карантин Львів Андрій Садовий
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