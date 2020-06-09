В Ровенской области вспышка COVID-19 среди работников спичечной фабрики
В пяти работников спичечной фабрики в городе Березное Ровенской области обнаружили наличие коронавирусной болезни.
Об этом в Facebook сообщила Ровенская ОГА, передает RegioNews.
По информации областного лабораторного центра, на предприятии "Украинская спичечная фабрика" в Березном подтверждено 5 случаев заболевания Covid-19", - говорится в сообщении.
Известно, что 1 пациент госпитализирован, остальные находятся на самоизоляции дома.
Чиновники уверяют, что все контактные лица были установлены, они находятся под наблюдением семейных врачей.
В Ровенской ОГА также отметили, что предприятие продолжает работать в обычном режиме. За период эпидемии в Березнивском районе обнаружили 70 больных коронавирусом.
Напомним, по состоянию на 7 июня четыре регионы Украины и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.