В Ровенской области вспышка COVID-19 среди работников спичечной фабрики

Это подтвердили результаты ПЦР-тестирования

Это подтвердили результаты ПЦР-тестирования

Фото: flickr

В пяти работников спичечной фабрики в городе Березное Ровенской области обнаружили наличие коронавирусной болезни.

Об этом в Facebook сообщила Ровенская ОГА, передает RegioNews.

По информации областного лабораторного центра, на предприятии "Украинская спичечная фабрика" в Березном подтверждено 5 случаев заболевания Covid-19", - говорится в сообщении.

Известно, что 1 пациент госпитализирован, остальные находятся на самоизоляции дома.

Чиновники уверяют, что все контактные лица были установлены, они находятся под наблюдением семейных врачей.

В Ровенской ОГА также отметили, что предприятие продолжает работать в обычном режиме. За период эпидемии в Березнивском районе обнаружили 70 больных коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 7 июня четыре регионы Украины и Киев не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.