Удар по Харкову: з-під завалів деблокували тіла ще двох загиблих

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У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи після російського обстрілу напередодні. На жаль, кількість жертв зросла

Про це повідомив начальник Харківської ОДА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, кількість жертв внаслідок російського удару в Холодногірському районі зросла до чотирьох людіей. Під час пошуково-рятувальних робіт було виявлено тіло ще однієї загиблої людини.

Як розповів місцевий житель у коментарі "Радіо Свобода" розповів, його і дружину врятувало те, що вони купали сина. Проте його теща, яка була у спальні, на жаль, не вижила.

Нагадаємо, також зранку 13 жовтня росіяни вдарили по навчальному закладу в Рівному. На місці працюють екстрені служби.