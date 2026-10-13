Нардепи викликали Кличка до Ради через підготовку Києва до зими
Народні депутати викликали мера Києва Віталія Кличка до Верховної Ради через проблеми з підготовкою столиці до зимового періоду
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.
Причиною виклику стали питання щодо готовності міста до опалювального сезону та підготовки столичної інфраструктури до зими.
Подробиці щодо дати виступу Кличка у Верховній Раді наразі не уточнюють.
Нагадаємо, російська армія продовжує постійно атакувати Київ. Нещодавно в кількох районах столиці через обстріл РФ сталося масштабне знеструмлення споживачів. Тиск води в системі на правому та лівому берегах був понижений, в деяких жителів вода зникла.
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