Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину

До послаблення не готові Волинь, Буковина, Львівщина та Рівненщина

До послаблення не готові Волинь, Буковина, Львівщина та Рівненщина

Станом на 7 червня чотири регіони України та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

За останніми даними, оприлюдненими МОЗ, не готові до послаблення карантину місто Київ, а також Волинська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області. У всіх показник інцидентності перевищує 12 випадків на 100 тисяч осіб.

Як відомо, перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідної епідситуації в області.

Нагадаємо, Волинська та Донецька області посилили карантин через збільшення випадків коронавірусу.

Також МОЗ попередив про другу хвилю коронавірусу в Україні.