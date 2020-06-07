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Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 15:29 5

Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину

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07 червня 2020, 15:29 5
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До послаблення не готові Волинь, Буковина, Львівщина та Рівненщина
До послаблення не готові Волинь, Буковина, Львівщина та Рівненщина

Станом на 7 червня чотири регіони України та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров’я України.

За останніми даними, оприлюдненими МОЗ, не готові до послаблення карантину місто Київ, а також Волинська, Львівська, Рівненська та Чернівецька області. У всіх показник інцидентності перевищує 12 випадків на 100 тисяч осіб.

Як відомо, перехід областей до другого етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідної епідситуації в області.

Нагадаємо, Волинська та Донецька області посилили карантин через збільшення випадків коронавірусу.

Також МОЗ попередив про другу хвилю коронавірусу в Україні.


коронавірус МОЗ карантин Київ Волинська область Волинь Львівщина Львів Буковина Чернівці Рівне
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