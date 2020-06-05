У Львівській області продовжили карантин до 12 червня
Львівська область через високу захворюваність на COVID-19 в черговий раз продовжила карантин до 12 червня.
Про це повідомила Львівська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.
За інформацією ОДА, місцева комісія з надзвичайних ситуацій вирішила продовжити жорсткий карантин до 12 червня, так як упродовж останнього тижня зросла кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації.
За словами директора департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса, найбільші показники захворюваності показує місто Львів.
У нас заповнюваність місць - майже 23%, а кількість проведених ПЛР тестувань на 100 тис. населення - 27. Загальний показник інцидентності 16 (по Львову - 32,1, по області - 10,2) не дозволяє нам пом'якшувати карантинні заходи у Львівській області", - повідомив Чемерис.
Посилення карантинних заходів планують запровадити і в Житомирській області. Зокрема, голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко скасував перехід області на черговий етап ослаблення карантину.
Під час брифінгу він заявив, що відповідне рішення прийме регіональна комісія ТЕБ та НС.
Нагадаємо, із медичних закладів Рівненської області за час епідемії COVID-19 звільнилися 324 медики.
Львівська область не справляється із проведенням ПЛР-тестів, зразки відправляють в інші регіони.
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