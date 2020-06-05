Городская электричка Киева восстанавливает работу: названа дата
В Киеве с 8 июня будет возобновлена работа городских электропоездов, которые ранее планировали запустить 1 июня.
Об этом сообщает "Киевпастранс" в Facebook, передает RegioNews.
С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина", - говорится в сообщении.
В "Киевпастрансе" отмечают, что поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.
О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно", - говорят на предприятии.
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