Городская электричка Киева восстанавливает работу: названа дата

Поезда будут выходить на маршрут в час пик и в выходные

Фото: flickr

Поезда будут выходить на маршрут в час пик и в выходные

В Киеве с 8 июня будет возобновлена ​​работа городских электропоездов, которые ранее планировали запустить 1 июня.

.