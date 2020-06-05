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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
05 июня 2020, 21:01 1

Городская электричка Киева восстанавливает работу: названа дата

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05 июня 2020, 21:01 1
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Поезда будут выходить на маршрут в час пик и в выходные
Фото: flickr
Поезда будут выходить на маршрут в час пик и в выходные

В Киеве с 8 июня будет возобновлена ​​работа городских электропоездов, которые ранее планировали запустить 1 июня.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Facebook, передает RegioNews.

С 8 июня возобновляется движение городских электропоездов по направлениям "Станция Троещина - станция Троещина-2 - станция Почайна" и в обратном: "Станция Почайна - станция Троещина-2 - станция Троещина", - говорится в сообщении.

В "Киевпастрансе" отмечают, что поезда будут курсировать в часы "пик", а также по субботам и воскресеньям.

О восстановлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов Киевским железнодорожным кольцом будет сообщено дополнительно", - говорят на предприятии.

Напомним, из медицинских учреждений Ровенской области за время эпидемии COVID-19 освободились 324 медики.

Львовская область не справляется с проведением ПЦР-тестов, образцы отправляют в другие регионы.


Киев поезд Киевпастранс карантин
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