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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
05 червня 2020, 12:38 12

У шести областях викрили "схему" привласнення державних коштів на будівництві амбулаторій

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05 червня 2020, 12:38 12
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Вартість "схеми" - 382 мільйони гривень, виділених областям у вигляді субвенцій
Вартість "схеми" - 382 мільйони гривень, виділених областям у вигляді субвенцій

У «схемі» задіяні посадовці одного з міністерств, обласних адміністрацій та комерційних структур. На території шести областей працівники слідчих підрозділів, теруправлінь стратегічних розслідувань та прокуратури провели санкціоновані обшуки.

Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Під час моніторингу публічних закупівель із будівництва амбулаторій у селах співробітники Департаменту стратегічних розслідувань звернули увагу на те, що переможцями тендерів ставили одні й ті самі комерційні структури.

За результатами конкурсних торгів між ОДА та фірмами було укладено договори на загальну суму понад 382 млн грн. Відповідно до угод будівельні роботи мали проводитися на території Запорізької, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської та Черкаської областей. Для проведення цих робіт держава виділила місцевим бюджетам кошти у вигляді субвенцій.

З метою привласнення коштів до офіційних документів щодо кількості залучених спеціалістів, кількості та якості будівельних матеріалів вносилися недостовірні дані. Фактично всі роботи виконувалися мешканцями місцевих сіл, а при будівельних роботах використовувалися неякісні, значно дешевші матеріали.

Крім того, працівники міністерства заздалегідь розробили проекти будівництва амбулаторій у значно більшій кількості, які в подальшому були надані обласним адміністраціям. Така кількість проектів не відповідала реальним потребам регіонів, в яких планувалося проводити їхнє будівництво.

На підставі офіційних документів про виконання будівельних робіт на рахунки "своїх" комерційних структур перераховувались кошти. Різницю між вартістю фактично виконаних робіт та зазначених в офіційних документах розподіляли між всіма учасника злочинної "схеми".

У четвер, 4 червня, оперативники територіальних управлінь стратегічних розслідувань, слідчих підрозділів спільно з працівниками прокуратури провели санкціоновані обшуки на території шести областей.

Процесуальні заходи проводилися за місцями мешкання осіб, задіяних у "схемі", та за місцями розташування об’єктів будівництва – сільських амбулаторій.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій буде вирішуватися питання про повідомлення зловмисникам про підозру.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Нацполіція викрила "схему" привласнення державних коштів, виділених на будівництва амбулаторій У "схемі" задіяні...

Опубліковано Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України Пʼятниця, 5 червня 2020 р.


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