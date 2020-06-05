У селі на Сумщині спалах коронавірусу: закривають на карантин
Директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський повідомив про сплеск захворюваності на COVID-19 серед жителів села Горобівка Білопільського району Сумської області.
Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.
У Горобівці виявлено 13 випадків коронавірусу, з них один у дитини... Лабораторний центр направив районній комісії з питань ТЕБ і НС свій висновок, що в селі треба вводити карантин, як свого часу в селі Козацькому Конотопського району", - розповів Збаражський.
За його словами, джерелом зараження була жінка, у якої 29 травня виявили захворювання на коронавірус. Ця жінка займалася торгівлею, до неї ходило дуже багато осіб, які з нею спілкувалися.
Вже сьогодні в'їзди та виїзди із села можуть бути закриті, а мешканців Горобівки переведуть на режим самоізоляції.
Посадовець не виключає можливості посилення карантинних заходів і в області.
Це пов'язано із тим, що за останню добу виявили набагато більше випадків коронавірусу, ніж виявляли раніше. Закликаю мешканців області обачно ставитися до свого здоров'я і здоров'я близьких, дотримуватися карантинних обмежень", - наголосив він.
Протягом останньої доби на Сумщині зафіксовано 11 випадків захворювання на COVID-19, з них 9 – у селі Горобівка.
Нагадаємо, за останню добу найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в місті Київ - 82, Львівській області - 73 та Рівненській області - 57.
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