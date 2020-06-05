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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
05 июня 2020, 18:11 14

Во Львовской области продлили карантин до 12 июня

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05 июня 2020, 18:11 14
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Во Львове самые высокие показатели заболеваемости в области
Фото: flickr
Во Львове самые высокие показатели заболеваемости в области

Львовская область из-за высокой заболеваемости COVID-19 в очередной раз продлила карантин до 12 июня.

Об этом сообщила Львовская областная государственная администрация, передает RegioNews.

По информации ОГА, местная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить жесткий карантин до 12 июня, так как на протяжении последней недели возросло количество пациентов, нуждающихся в госпитализации.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, наибольшие показатели заболеваемости показывает город Львов.

У нас заполняемость мест - почти 23%, а количество проведенных ПЦР тестирований на 100 тыс. населения - 27. Общий показатель инцидентности 16 (по Львову - 32,1, по области - 10,2) не позволяет нам смягчать карантинные мероприятия в Львовской области", - сообщил Чемерис.

Усиление карантинных мероприятий планируют ввести и в Житомирской области. В частности, председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко отменил переход области на очередной этап ослабления карантина.

Во время брифинга он заявил, что соответствующее решение примет региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Напомним, из медицинских учреждений Ровенской области за время эпидемии COVID-19 освободились 324 медики.

Львовская область не справляется с проведением ПЦР-тестов, образцы отправляют в другие регионы.


Львовщина карантин Минздрав ОГА Житомирская область
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