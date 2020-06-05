Що питають у кандидатів на посаду голови НСЗУ: одна з претенденток опублікувала відео співбесіди

Співбесіда з кандидатом на посаду голови Національної служби здоров`я тривала всього 12 хвилин

Фото: Ірина Литовченко facebook

Співбесіда з кандидатом на посаду голови Національної служби здоров`я тривала всього 12 хвилин

Ексглава Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Ірина Литовченко опублікувала запис співбесіди на посаду голови Національної служби здоров'я України з міністром охорони здоров`я Максимом Степановим.

Про це пише RegioNews.

На викладеному в Youtube відео видно, що спочатку Степанов запитав чи не має Литовченко заперечень щодо відеозапису співбесіди. Потім міністр поставив претендентці 5 запитань:

Чи були у вас невдачі в роботі? Якщо такі були, то що було їхньою причиною? Які висновки ви зробили?

Ваші перші три кроки на посаді голови НСЗУ та яка їхня мета?

Внесення на розгляд до міністра охорони здоров'я пропозиції щодо формування державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Що ви вкладаєте в поняття цього визначення? Які б пропозиції ви зробили?

Чи повинен бути прозорим процес визначення вартості медичних послуг? Якщо так, що ви вкладаєте в поняття прозорості? Як вона має бути забезпечена?

За яким принципом, на основі чого та в який спосіб мають розраховуватися тарифи на надання медичних послуг?

Після закінчення співбесіди Степанав сказав, що після розмови зі всіма кандидатами, він як уповноважена особа вибере того, хто переміг і винесе кандидатуру на засіданні уряду для голосування.

Після цього Литовченко зауважила, що посада категорії А передбачає певні критерії, яким має відповідати кандидат. Тому під час співбесіди питання мають стосуватися саме цих критерій.

На жаль, з тих питань, які ви поставили, ви не перевіряли мої гнучкі навички, окрім питання про невдачі. Ви не перевіряли деякі жорсткі навички. Чи не бачите ви в цьому ризику?" - запитала Ірина Литовченко.

Степанов відповів, що добір проводиться через зміни, які внесені в закон про державну службу і постанова уряду регламентує його проведення, а також міністр наголосив, що нинішній кандидат – тимчасовий.

Тобто вам буде комфортно, якщо цей тимчасовий кандидат буде не відповідати усім вимогам?", – запитала Литовченко.

У відповідь Степанов повідомив, що співбесіда закінчена.

У сьогоднішньому коментарі до відео на своїй сторінці у Facebook Ірина Литовченко зазначила, що "пройшло 2 дні, відео співбесід на голову НСЗУ досі не оприлюднено на сайті НАДС". Тому претендентка виклала відео своєї співбесіди і сподівається, що її підтримають інші кандидати.

Сподіваюся, так зроблять і інші учасники "добору", щоб громадськість бачила, як насправді відбувася весь цей фарс. Раптом це простимулює Міністерство охорони здоров'я України нарешті оприлюднити абсолютно всі відео у встановленому законодавством порядку на сайті НАДС, щоби громадськість побачила, кого і спираючись на які критерії обрали на посаду" - зазначила Литовченко.

Пройшло 2 дні, відео співбесід на голову НСЗУ досі не оприлюднено на сайті НАДС. Максим Степанов, ви там ок (просто... Опубліковано Iryna Lytovchenko Четвер, 4 червня 2020 р.



Нагадаємо, співбесіду з кандидатами провели 2 червня попри підсумки попереднього конкурсу і трьох його переможців.

Всупереч обіцянці міністра про прозорість і чесність конкурсу, Максим Степанов відмовився вести будь-яку пряму трансляцію.

Народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина спробувала зняти у прямому ефірі, як проходить відбір на голову НСЗУ.

Голова МОЗ звинуватив депутатку у спробі зриву конкурсу і заявив, що це ставить учасників у дискримінаційні умови, тому що деякі кандидати можуть бути краще підготовлені до відповідей на його запитання після трансляції співбесіди.

Ім'я переможця конкурсу ще не назвали.