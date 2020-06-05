Що питають у кандидатів на посаду голови НСЗУ: одна з претенденток опублікувала відео співбесіди
Ексглава Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Ірина Литовченко опублікувала запис співбесіди на посаду голови Національної служби здоров'я України з міністром охорони здоров`я Максимом Степановим.
Про це пише RegioNews.
На викладеному в Youtube відео видно, що спочатку Степанов запитав чи не має Литовченко заперечень щодо відеозапису співбесіди. Потім міністр поставив претендентці 5 запитань:
- Чи були у вас невдачі в роботі? Якщо такі були, то що було їхньою причиною? Які висновки ви зробили?
- Ваші перші три кроки на посаді голови НСЗУ та яка їхня мета?
- Внесення на розгляд до міністра охорони здоров'я пропозиції щодо формування державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Що ви вкладаєте в поняття цього визначення? Які б пропозиції ви зробили?
- Чи повинен бути прозорим процес визначення вартості медичних послуг? Якщо так, що ви вкладаєте в поняття прозорості? Як вона має бути забезпечена?
- За яким принципом, на основі чого та в який спосіб мають розраховуватися тарифи на надання медичних послуг?
Після закінчення співбесіди Степанав сказав, що після розмови зі всіма кандидатами, він як уповноважена особа вибере того, хто переміг і винесе кандидатуру на засіданні уряду для голосування.
Після цього Литовченко зауважила, що посада категорії А передбачає певні критерії, яким має відповідати кандидат. Тому під час співбесіди питання мають стосуватися саме цих критерій.
На жаль, з тих питань, які ви поставили, ви не перевіряли мої гнучкі навички, окрім питання про невдачі. Ви не перевіряли деякі жорсткі навички. Чи не бачите ви в цьому ризику?" - запитала Ірина Литовченко.
Степанов відповів, що добір проводиться через зміни, які внесені в закон про державну службу і постанова уряду регламентує його проведення, а також міністр наголосив, що нинішній кандидат – тимчасовий.
Тобто вам буде комфортно, якщо цей тимчасовий кандидат буде не відповідати усім вимогам?", – запитала Литовченко.
У відповідь Степанов повідомив, що співбесіда закінчена.
У сьогоднішньому коментарі до відео на своїй сторінці у Facebook Ірина Литовченко зазначила, що "пройшло 2 дні, відео співбесід на голову НСЗУ досі не оприлюднено на сайті НАДС". Тому претендентка виклала відео своєї співбесіди і сподівається, що її підтримають інші кандидати.
Сподіваюся, так зроблять і інші учасники "добору", щоб громадськість бачила, як насправді відбувася весь цей фарс. Раптом це простимулює Міністерство охорони здоров'я України нарешті оприлюднити абсолютно всі відео у встановленому законодавством порядку на сайті НАДС, щоби громадськість побачила, кого і спираючись на які критерії обрали на посаду" - зазначила Литовченко.
Пройшло 2 дні, відео співбесід на голову НСЗУ досі не оприлюднено на сайті НАДС. Максим Степанов, ви там ок (просто...Опубліковано Iryna Lytovchenko Четвер, 4 червня 2020 р.
Нагадаємо, співбесіду з кандидатами провели 2 червня попри підсумки попереднього конкурсу і трьох його переможців.
Всупереч обіцянці міністра про прозорість і чесність конкурсу, Максим Степанов відмовився вести будь-яку пряму трансляцію.
Народна депутатка від "Голосу" Ольга Стефанишина спробувала зняти у прямому ефірі, як проходить відбір на голову НСЗУ.
Голова МОЗ звинуватив депутатку у спробі зриву конкурсу і заявив, що це ставить учасників у дискримінаційні умови, тому що деякі кандидати можуть бути краще підготовлені до відповідей на його запитання після трансляції співбесіди.
Ім'я переможця конкурсу ще не назвали.
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