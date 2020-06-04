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04 червня 2020, 15:44 3

У Чернівцях медики та комунальщики отримають грошову допомогу через COVID-19

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04 червня 2020, 15:44 3
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Депутати виділять 400 тисяч гривень працівникам комунальних підприємств
Фото: з відкритих джерел
Депутати виділять 400 тисяч гривень працівникам комунальних підприємств

Чернівецька міська рада прийняла рішення виділили матеріальну допомогу медикам, які перехворіли коронавірусом та виділити грошову винагороду працівникам комунальних підприємств, які дезінфікують Чернівці.

Як передає RegioNews, таке рішення прийняли депутати на сесії Чернівецької міської ради.

Так, було прийнято рішення про надання грошової допомоги медикам та іншим працівникам лікувальних закладів, у яких виявили захворювання COVID-19. На це виділяють 2 млн гривень з державної субвенції.

Виплачувати матеріальну допомогу планують у наступних розмірах:

  • 20 тисяч грн. – у разі важкого перебігу захворювання;
  • 8 тисяч грн. – у разі середньої важкості перебігу захворювання;
  • 6 тисяч грн. – у разі легкого перебігу захворювання;
  • 2 тисяч грн. – у разі безсимптомного перебігу захворювання.

Списки на отримання зазначеної матеріальної допомоги формуватиме управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров’я міської ради, затверджуватиме – виконавчий комітет, виплачуватиме допомогу – департамент праці та соціального захисту.

Крім того, міська рада підтримала виплату винагород працівникам комунальних підприємств, які задіяні у заходах по запобіганню поширенню та протидії коронавірусу, зокрема, обробляють вулиці.

Для виплати коштів депутати міськради вирішили виділити 400 тисяч гривень.

"Це і працівники тресту зеленого господарства, і міськШЕП, і двірники. Усього – близько 200 осіб", – розповіла Лівія Бамбуляк, начальниця фінансового управління міської ради.

Раніше повідомлялось, що міський голова Чернівців вважає, що без державної підтримки у Чернівцях неможливо розв`язати транспортну проблему.


Чернівці медики депутат бюджет коронавірус
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