09:41  04 червня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих
12:17  04 червня
Рада призначила Олександра Ткаченка новим міністром культури і інформполітики
14:40  04 червня
Поліція прийшла з обшуком в університет Шевченка: підозрюють корупцію
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 червня 2020, 15:53 5

Укрзалізниця запустила пасажирські поїзди в західні області України

Читайте также
на русском языке
04 червня 2020, 15:53 5
Читайте также на русском языке
Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах
Фото: flickr
Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах

4 червня було відновлено рух поїздів далекого сполучення у західні області України.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні у перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу України", - йдеться у повідомленні.

Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, їх можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.

В "Укрзалізниці" наголошують, що пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.

Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.


карантин Укрзализныця поїзд
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Президента України можуть покарати за порушення правил карантину
04 червня 2020, 14:32
Коронавірус в Україні: за добу зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих
04 червня 2020, 09:41
На Трійцю українські телеканали транслюватимуть богослужіння у прямому ефірі
03 червня 2020, 18:22
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 червня 2020, 21:59
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
Останні Популярні
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя
Всі досьє »