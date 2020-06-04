Укрзалізниця запустила пасажирські поїзди в західні області України

Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах

Фото: flickr

Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні у перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу України", - йдеться у повідомленні.

Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, їх можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.

В "Укрзалізниці" наголошують, що пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.

Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".

Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.