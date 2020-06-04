Укрзалізниця запустила пасажирські поїзди в західні області України
4 червня було відновлено рух поїздів далекого сполучення у західні області України.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в Facebook, передає RegioNews.
Сьогодні у перші рейси після карантину вирушили поїзди далекого сполучення у напрямку Заходу України", - йдеться у повідомленні.
Продаж квитків відкрито на 50% місць у поїздах, їх можна придбати через офіційний сайт компанії та у залізничних касах.
В "Укрзалізниці" наголошують, що пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагону у нічних поїздах.
Нагадаємо, в рамках послаблення карантину в Україні відновить роботу залізничне сполучення. Продаж квитків буде доступна тільки на 50% місць у поїздах, а пасажирів зобов'яжуть бути в масках.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити в Україні карантин, але з смягчениями - так званий "адаптивний карантин".
Крім того, Зеленський на брифінгу повідомив, що через місяць є ймовірність виходу зі всіх етапів карантину.
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