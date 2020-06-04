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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
04 июня 2020, 15:53 5

Укрзализныця запустила пассажирские поезда в западные области Украины

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04 июня 2020, 15:53 5
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Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах
Фото: flickr
Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах

4 июня было восстановлено движение поездов дальнего следования в западные области Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня в первые рейсы после карантина отправились поезда дальнего следования в направлении Запада Украины", - говорится в сообщении.

Продажа билетов открыта на 50% мест в поездах, их можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В "Укрзализныце" отмечают, что пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах Интерсити и при посадке в вагон в ночных поездах.

Напомним, в рамках ослабление карантина в Украине возобновит работу железнодорожное сообщение. Продажа билетов будет доступна только на 50% мест в поездах, а пассажиров зобов'свяжут быть в масках.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение продолжить в Украине карантин, но с смягчениями - так называемый "адаптивный карантин".

Кроме того, Зеленский на брифинге сообщил, что через месяц есть вероятность выхода из всех этапов карантина.


карантин Укрзализныця поезд
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