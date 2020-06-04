Коронавірус в Україні: за добу зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих
В Україні станом на 4 червня зафіксовано вже 25 411 випадків коронавирусного захворювання COVID-19, за минулу добу виявили новий антирекорд - 588 нових випадків зараження.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
У МОЗ заявили, що в країні також зафіксували рекорд за кількістю одужавших за добу - 602 пацієнта одужали.
Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в Києві - 77, з них 15 – у медиків, у Львівській області - 85, в Житомирській області - 53.
При цьому в трьох областях - Миколаївській, Полтавській та Херсонській - за 3 червня не виявили жодного нового хворого.
Всього проведено 392 316 тестувань методом ПЛР.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область - 1077 випадків;
- Волинська область - 986 випадків;
- Дніпропетровська область - 957 випадків;
- Донецька область - 174 випадку;
- Житомирська область - 833 випадку;
- Закарпатська область - 1257 випадків;
- Запорізька область - 469 випадків;
- Івано-Франківська область - 1491 випадок;
- Кіровоградська область - 526 випадків;
- Київ р. - 3210 випадків;
- Київська область - 1673 випадку;
- Львівська область - 1915 випадків;
- Луганська область - 51 випадок;
- Миколаївська область - 295 випадків;
- Одеська область - 933 випадку;
- Полтавська область - 272 випадку;
- Рівненська область - 1905 випадків;
- Сумська область - 177 випадків;
- Тернопільська область - 1220 випадків;
- Харківська область - 1166 випадків;
- Херсонська область - 179 випадків;
- Хмельницька область - 497 випадків;
- Чернівецька область - 3481 випадок;
- Черкаська область - 429 випадків;
- Чернігівська область - 238 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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