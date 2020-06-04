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04 червня 2020, 09:41 35

Коронавірус в Україні: за добу зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих

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04 червня 2020, 09:41 35
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За час пандемії померли 747 осіб, з них 12 - за останню добу
pixabay.com
За час пандемії померли 747 осіб, з них 12 - за останню добу

В Україні станом на 4 червня зафіксовано вже 25 411 випадків коронавирусного захворювання COVID-19, за минулу добу виявили новий антирекорд - 588 нових випадків зараження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

У МОЗ заявили, що в країні також зафіксували рекорд за кількістю одужавших за добу - 602 пацієнта одужали.

Найбільше випадків COVID-19 зафіксовано в Києві - 77, з них 15 – у медиків, у Львівській області - 85, в Житомирській області - 53.

При цьому в трьох областях - Миколаївській, Полтавській та Херсонській - за 3 червня не виявили жодного нового хворого.

Всього проведено 392 316 тестувань методом ПЛР.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область - 1077 випадків;
  • Волинська область - 986 випадків;
  • Дніпропетровська область - 957 випадків;
  • Донецька область - 174 випадку;
  • Житомирська область - 833 випадку;
  • Закарпатська область - 1257 випадків;
  • Запорізька область - 469 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1491 випадок;
  • Кіровоградська область - 526 випадків;
  • Київ р. - 3210 випадків;
  • Київська область - 1673 випадку;
  • Львівська область - 1915 випадків;
  • Луганська область - 51 випадок;
  • Миколаївська область - 295 випадків;
  • Одеська область - 933 випадку;
  • Полтавська область - 272 випадку;
  • Рівненська область - 1905 випадків;
  • Сумська область - 177 випадків;
  • Тернопільська область - 1220 випадків;
  • Харківська область - 1166 випадків;
  • Херсонська область - 179 випадків;
  • Хмельницька область - 497 випадків;
  • Чернівецька область - 3481 випадок;
  • Черкаська область - 429 випадків;
  • Чернігівська область - 238 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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