Президента України можуть покарати за порушення правил карантину
Президента Володимира Зеленського можуть оштрафувати за порушення правил карантину в одному з кафе Хмельницької області. Він пив каву всередині кафе, хоча закладам харчування дозволено приймати відвідувачів у приміщеннях тільки з 5 червня.
Як повідомили RegioNews, про це президент розповів журналістам.
На фото, оприлюднених Офісом президента, видно, що Зеленський разом із чиновниками вирішили сісти за столик всередині кафе і випити кави, в той час, як, згідно з введених обмеженнь, клієнтів можна обслуговувати тільки на відкритому повітрі.
Правоохоронці розглянуть питання про можливе порушення карантинних норм президентом України і чиновниками, що його супровождували при відвідуванні кафе в Хмельницькому та притягнення їх до відповідальності.
"Поліція не вперше штрафує президента. Вже була ситуація із Зеленським, коли він у квітні 2019 показав свій бюлетень і був оштрафований за законом за розголошення таємниці голосування, тому компетентні органи поліції розглянуть це питання. Але винен президент чи ні, потрібно ще розібратися, виходячи з контексту ситуації", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
У свою чергу, відповідаючи на питання журналістів про те, чи виписали йому штраф за порушення карантину Зеленський запевняє, що "готовий заплатити штраф, якщо щось порушив".
Мене запросили, я зайшов, все там перевірили", — заявив Зеленський.
Заступник глави міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що він із Зеленським зайшов в кафе на запрошення керівництва, і можна розглядати цю ситуацію як перевірку.
"Ми вчора йшли по вулиці, хотіли взяти каву для себе. Ресторатори, як і інший бізнес, хочуть відкритися раніше. Вони звернулися до нас: "Дивіться, ми вже готові виконувати норми, які ви опублікували". Ми зайшли перевірити. Було все дотримано так, як було прописано в наших нормах", - розповів головний санітарний лікар України.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про чергове ослаблення карантину з 5 червня, яке торкнеться церкви, ресторани і самоізоляції літніх людей.
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