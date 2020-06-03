На Трійцю українські телеканали транслюватимуть богослужіння у прямому ефірі

Незважаючи на послаблення карантину вірянам рекомендують уникати місць масового скупчення людей

Фото: ТСН

Незважаючи на послаблення карантину вірянам рекомендують уникати місць масового скупчення людей

7 і 8 червня до Дня Святої Трійці канали Суспільного мовлення транслюватимуть святкові богослужіння Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

Про це повідомляє корпоративний сайт Суспільного, пише Regionews.

Зокрема у неділю, 7 червня наживо транслюватимуть служби "UA: Перший", "UA: Крим" і всі регіональні телеканали Суспільного.

о 9:00 — пряма трансляція Богослужіння Блаженнішого Митрополита Епіфанія в День Святої Трійці зі Свято-Михайлівського кафедрального собору Православної церкви України;

о 12:30 — Архієрейська літургія з нагоди свята Зіслання Святого Духа із чином єпископської хіротонії Української греко-католицької церкви;

о 15:30 — недільна Свята Меса Римсько-католицької церкви в Україні.

Канал "UA: Культура" транслюватиме у записі:

о 13:50 – Богослужіння Блаженнійшого Митрополита Епіфанія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України;

о 17:20 – Архиєрейська Божественна літургія з нагоди свята Зіслання Святого Духа з чином єпископської хіротонії Української Греко-Католицької Церкви.

У понеділок, 8 червня наживо транслюватимуть "UA: Перший", "UA: Крим" і всі регіональні телеканали.

о 9:00 — пряма трансляція Божественної літургії в День Святого Духа, яку очолюватиме Блаженніший Митрополит Епіфаній;

о 11:00 — урочиста літургія в Понеділок Святого Духа Української греко-католицької церкви.

На телеканалі "UA: Культура" о 12:40 — Божественна літургія в День Святого Духа у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України.

Нагадаємо, від 5 червня в областях, де дозволено пом`якшити карантин, можна буде проводити церковні служби та релігійні обряди в приміщеннях і на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції не менше півтора метрів, і в приміщенні – за умови перебування не більше 1 людини на 5 кв. м. площі будівлі.