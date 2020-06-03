На Трійцю українські телеканали транслюватимуть богослужіння у прямому ефірі
7 і 8 червня до Дня Святої Трійці канали Суспільного мовлення транслюватимуть святкові богослужіння Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.
Про це повідомляє корпоративний сайт Суспільного, пише Regionews.
Зокрема у неділю, 7 червня наживо транслюватимуть служби "UA: Перший", "UA: Крим" і всі регіональні телеканали Суспільного.
- о 9:00 — пряма трансляція Богослужіння Блаженнішого Митрополита Епіфанія в День Святої Трійці зі Свято-Михайлівського кафедрального собору Православної церкви України;
- о 12:30 — Архієрейська літургія з нагоди свята Зіслання Святого Духа із чином єпископської хіротонії Української греко-католицької церкви;
- о 15:30 — недільна Свята Меса Римсько-католицької церкви в Україні.
Канал "UA: Культура" транслюватиме у записі:
о 13:50 – Богослужіння Блаженнійшого Митрополита Епіфанія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України;
о 17:20 – Архиєрейська Божественна літургія з нагоди свята Зіслання Святого Духа з чином єпископської хіротонії Української Греко-Католицької Церкви.
У понеділок, 8 червня наживо транслюватимуть "UA: Перший", "UA: Крим" і всі регіональні телеканали.
- о 9:00 — пряма трансляція Божественної літургії в День Святого Духа, яку очолюватиме Блаженніший Митрополит Епіфаній;
- о 11:00 — урочиста літургія в Понеділок Святого Духа Української греко-католицької церкви.
На телеканалі "UA: Культура" о 12:40 — Божественна літургія в День Святого Духа у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної церкви України.
Нагадаємо, від 5 червня в областях, де дозволено пом`якшити карантин, можна буде проводити церковні служби та релігійні обряди в приміщеннях і на відкритому повітрі за умови дотримання дистанції не менше півтора метрів, і в приміщенні – за умови перебування не більше 1 людини на 5 кв. м. площі будівлі.
- 20:29 03 червня Суд зобов'язав ДБР порушити справу через можливе румунське громадянство нардепа Дубінського
- 19:54 03 червня Потік українських заробітчан до Польщі зріс майже втричі
- 19:35 03 червня В Кабміні виключають створення Консультативної ради з ОРДЛО
- 18:54 03 червня Іноземці в майбутньому зможуть купувати землю - Зеленський
- 18:40 03 червня Бойовики обстріляли позиції ООС біля Богданівки - штаб
- 18:22 03 червня На Трійцю українські телеканали транслюватимуть богослужіння у прямому ефірі
- 21:54 02 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"