Кабмін зареєстрував проекти постанов про призначення нових міністрів та віце-прем`єра
Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про призначення міністрів культури та екології, а також нового віце-прем`єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради України, пише RegioNews.
Верховна Рада отримала та передала на розгляд керівництва проєкти чотирьох постанов, які стосуються кадрових призначень в уряді.
Зокрема, уряд пропонує призначити нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.
На посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Кабмін пропонує призначити заступника розділеного Мінекоенерго Романа Абрамовського.
Вадима Пристайка пропонують звільнити з посади віце-прем`єра з євроінтеграції і призначити на цю посаду депутатку Ольгу Стефанишину. Сам Пристайко, як відомо, готується перйти на дипломатичну роботу послом України у Великій Британії.
Нагадаємо, Кабмін розділив Мінекоенерго на два органи - Міністерство енергетики та Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів.
Кабмін здійснив низку кадрових призначень у міністерствах та відомствах.
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