Кабмін зареєстрував проекти постанов про призначення нових міністрів та віце-прем`єра

Також зареєстрована постанова про звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем`єра

Фото: bison

Також зареєстрована постанова про звільнення Вадима Пристайка з посади віце-прем`єра

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкти постанов про призначення міністрів культури та екології, а також нового віце-прем`єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

.