Кабмин зарегистрировал проекты постановлений о назначении новых министров и вице-премьера

Также зарегистрировано постановление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера

Фото: bison

Также зарегистрировано постановление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении министров культуры и экологии, а также нового вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

.