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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
03 июня 2020, 16:10 3

Кабмин зарегистрировал проекты постановлений о назначении новых министров и вице-премьера

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03 июня 2020, 16:10 3
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Также зарегистрировано постановление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера
Фото: bison
Также зарегистрировано постановление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьера

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении министров культуры и экологии, а также нового вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины, пишет RegioNews.

Верховная Рада получила и передала на рассмотрение руководства проекты четырех постановлений, которые касаются кадровых назначений в правительстве.

В частности, правительство предлагает назначить нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Кабмин предлагает назначить заместителя разделенного Минэкоэнерго Романа Абрамовского.

Вадима Пристайко предлагают уволить с должности вице-премьера по евроинтеграции и назначить на эту должность депутата Ольгу Стефанишину. Сам Пристайко, как известно, готовится перйти на дипломатическую работу послом Украины в Великобритании.

Напомним, Кабмин разделил Мінекоенерго на два органа - Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кабмин осуществил ряд кадровых назначений в министерствах и ведомствах.


Вадим Пристайко Александр Ткаченко Ольга Стефанишина Роман Абрамовский министр культура экология Кабмин правительство Верховная Рада
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