Кабмин зарегистрировал проекты постановлений о назначении новых министров и вице-премьера
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде проекты постановлений о назначении министров культуры и экологии, а также нового вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции
Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины, пишет RegioNews.
Верховная Рада получила и передала на рассмотрение руководства проекты четырех постановлений, которые касаются кадровых назначений в правительстве.
В частности, правительство предлагает назначить нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.
На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Кабмин предлагает назначить заместителя разделенного Минэкоэнерго Романа Абрамовского.
Вадима Пристайко предлагают уволить с должности вице-премьера по евроинтеграции и назначить на эту должность депутата Ольгу Стефанишину. Сам Пристайко, как известно, готовится перйти на дипломатическую работу послом Украины в Великобритании.
Напомним, Кабмин разделил Мінекоенерго на два органа - Министерство энергетики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Кабмин осуществил ряд кадровых назначений в министерствах и ведомствах.
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