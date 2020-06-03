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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 16:14 4

В Україні планують запровадити електронну трудову книжку

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03 червня 2020, 16:14 4
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Це дозволить призначати пенсії автоматично
Фото: flickr
Це дозволить призначати пенсії автоматично

Кабінет міністрів пропонує на розгляд парламенту  проект закону, який дозволить замінити паперові трудові книжки на електронні.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 3 червня, передає RegioNews.

Передбачається, що закон дасть змогу призначати пенсії через особистий електронний кабінет на веб-порталі е-послуг Пенсійного фонду без заяви особи.

Крім того, його прийняття спростить доступ до отримання інформації про набутий стаж для призначення виплат.

Ми хочемо запропонувати зміни, які дозволять запускати повноцінну роботу електронних трудових книжок. Це означає менше паперу, менше бюрократії, менше непотрібного документообігу", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що законопроект буде доопрацьований упродовж дня, потім Уряд передасть його до Верховної Ради.

Нагадаємо, у Києві громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток з 1 липня цього року.


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