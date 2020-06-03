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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
03 червня 2020, 15:48 27

Кабмін здійснив низку кадрових призначень у міністерствах та відомствах

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03 червня 2020, 15:48 27
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Фото: Кабмін
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Під час засідання 3 червня Кабінет міністрів призначив ряд заступників для очільників міністерств та державних підприємств.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Зокрема, першим заступником Міністра охорони здоров'я стала Ірина Садов'як, заступником Міністра у справах ветеранів призначили Ігоря Безкаравайного, а головою Державного агентства водних ресурсів став Олексій Кузьменков.

Посаду заступника голови Державної митної служби будуть обіймати Суворов Владислав та Андрій Павловський. Заступником Міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації став Ярослав Кучер.

Тимчасово виконувати обов'язки генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна" буде Олександр Пономаренко. Ольгу Буславець залишили тимчасово виконувати обов'язки Міністра енергетики.

З посади першого заступника голови Державної архівної служби було звільнено Івана Кісіля.

Також у Верховній Раді зареєстровано подання про звільнення з посади віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка і призначення на цю посаду Ольги Стефанишиної.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує відновити внутрішні авіаційні перельоти з 5 червня, а закордонні - з 15-го червня.


Кабмін призначення засідання Деніс Шмигаль
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