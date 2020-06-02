Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до вузів без ЗНО

Однак вони будуть змушені скласти два іспити

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Однак вони будуть змушені скласти два іспити

Абітурієнти з окупованих Криму та територій Донецької і Луганської областей зможуть вступити до українських вишів без Зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передає RegioNews.

Абітурієнти з окупованих територій можуть вступати без ЗНО до вишів і технікумів, де працюють центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна", їх в Україні нараховується близько 100.

Освітні центри будуть працювати з 9 червня по 23 жовтня в кожному закладі цього списку. Охочі вступити на бюджет мають подати заяву та заповнити освітню декларацію.

Абітурієнт без українського документа про освіту може отримати його через освітній центр. Ці абітурієнти мають скласти тільки два іспити державної підсумкової атестації - українську мову та історію України, а також один вступний іспит, який встановлює конкретний виш", - йдеться в повідомленні.

Абітурієнти з Криму і Донбасу, які мають український атестат і пройшли ЗНО, мають можливість вступати до будь-якого вищого навчального закладу.

Нагадаємо, Міністерстві освіти і науки України повідомили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році. ЗНО розпочнеться 25 червня тестування з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з загальнонаціональним карантином МОН розробило два сценарію завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії і скасувало держатестацію школярів 2020 року.