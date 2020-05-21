Стали відомі дати проведення ЗНО-2020
У Міністерстві освіти і науки України повідомили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році. ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, повідомляє RegioNews.
Тестування пройде з:
- математиці - 25 червня;
- української мови та літератури - 30 червня;
- з фізики - 2 липня;
- іспанської, німецької, французької мови - 6 липня;
- з англійської мови - 7 липня;
- з історії України - 9 липня;
- з біології - 13 липня;
- з географії - 15 липня;
- з хімії - 17 липня.
До 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО - до 29 липня 2020 року.
Крім того, додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня до 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.
У цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО з 25 травня – 9 червня зможуть зареєструватися всі, хто не зміг зареєструватися до 24 березня.
Як повідомлялося раніше, у зв'язку з загальнонаціональним карантином МОН розробило два сценарію завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії і скасувало держатестацію школярів 2020 року.
Нагадаємо, з 6 квітня, для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом будуть транслювати українські телеканали і YouTube-канал Міністерства освіти і науки.
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