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21 травня 2020, 09:06 6

Стали відомі дати проведення ЗНО-2020

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21 травня 2020, 09:06 6
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Додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня по 11 серпня
pixabay.com
Додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня по 11 серпня

У Міністерстві освіти і науки України повідомили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році. ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики і завершиться 17 липня тестуванням з хімії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, повідомляє RegioNews.

Тестування пройде з:

  • математиці - 25 червня;
  • української мови та літератури - 30 червня;
  • з фізики - 2 липня;
  • іспанської, німецької, французької мови - 6 липня;
  • з англійської мови - 7 липня;
  • з історії України - 9 липня;
  • з біології - 13 липня;
  • з географії - 15 липня;
  • з хімії - 17 липня.

До 4 червня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань. Також там буде розміщена інформація про результати основної сесії ЗНО - до 29 липня 2020 року.

Крім того, додаткова сесія ЗНО запланована з 23 липня до 11 серпня, а результати будуть розміщені до 14 серпня.

У цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО з 25 травня – 9 червня зможуть зареєструватися всі, хто не зміг зареєструватися до 24 березня.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з загальнонаціональним карантином МОН розробило два сценарію завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії і скасувало держатестацію школярів 2020 року.

Нагадаємо, з 6 квітня, для учнів 5-11 класів з усієї країни стартував проект "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом будуть транслювати українські телеканали і YouTube-канал Міністерства освіти і науки.


ЗНО тести студент освіта
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