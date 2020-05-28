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28 травня 2020, 12:56 24

Списки на обмін полоненими: стало відомо, про що домовились на ТКГ

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28 травня 2020, 12:56 24
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Сторони обговорили необхідність дотримання режиму "тиші" на Донбасі
Фото: з відкритих джерел
Сторони обговорили необхідність дотримання режиму "тиші" на Донбасі

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції. Під час засідання було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на обмін полоненими.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, інформує RegioNews.

Домовленість про обговорення списків на взаємне звільнення утримуваних осіб була досягнута у межах роботи гуманітарної групи.

У межах безпекової групи продовжилося обговорення питання щодо нових ділянок розведення сил і засобів.

Крім того, Україна наполягла, щоб Росія зі своєї сторони забезпечила доступ СММ ОБСЄ задля фіксації, зокрема, можливих порушень режиму тиші. Так, патрулі місії зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО.

Українська сторона в політичній підгрупі заявила, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можливі тільки після виведення іноземних військ, роззброєння військових формувань і отримання Україною контролю за кордоном.

Під час роботи економічної групи українська сторона підкреслила, що відновлення банківської системи, системи оподаткування може статися відповідно до законодавства України. Російська сторона не заперечувала проти важливості верховенства українського законодавства на тимчасово непідконтрольній території.

Також сторони обговорили відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема в Золотому. Ішлося і про питання забезпечення безперешкодного перетину КПВВ абітурієнтами в межах вступної кампанії, визначивши це гуманітарною підставою.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський змінив стратегію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка була прийнята колишнім керівництвом країни.


ОРДЛО війна перемовини ОБСЄ КПВВ президент полонені
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