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Доба в ООС: бойовики порушили "тишу" 13 разів
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30 травня 2020, 10:06 7

Доба в ООС: бойовики порушили "тишу" 13 разів

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30 травня 2020, 10:06 7
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За даними розвідки, поранили одного бойовика
Фото з відкритих джерел
За даними розвідки, поранили одного бойовика

За минулу добу, 29 травня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу ворожих, один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Обстріли велися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Стріляли поблизу населених пунктів Березове, Новотроїцьке, Лебединського та Старогнатовки, а також в районі Авдіївки, Луганського, Гладосово і Новгородського, а на околицях Кримського окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Наголошується, що українські військовослужбовці вели вогонь у відповідь на агресію супротивника. За даними розвідки, поранили одного бойовика.

Крім того, у вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення № 2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів. На ділянках розведення №1 і №3 режим "тиші" дотримувався.

З початку поточної доби бойовики стріляли поблизу Авдіївки з гранатометів. Постраждалих серед українських військових немає.

Нагадаємо, днями раніше в зоні дії Операції об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 7 разів порушували режим припинення вогню.


ООС АТО ОРДЛО Донбас бойовики
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