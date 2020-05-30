Доба в ООС: бойовики порушили "тишу" 13 разів
За минулу добу, 29 травня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу ворожих, один військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Обстріли велися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Стріляли поблизу населених пунктів Березове, Новотроїцьке, Лебединського та Старогнатовки, а також в районі Авдіївки, Луганського, Гладосово і Новгородського, а на околицях Кримського окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Наголошується, що українські військовослужбовці вели вогонь у відповідь на агресію супротивника. За даними розвідки, поранили одного бойовика.
Крім того, у вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення № 2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів. На ділянках розведення №1 і №3 режим "тиші" дотримувався.
З початку поточної доби бойовики стріляли поблизу Авдіївки з гранатометів. Постраждалих серед українських військових немає.
Нагадаємо, днями раніше в зоні дії Операції об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 7 разів порушували режим припинення вогню.
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