Доба в ООС: бойовики порушили "тишу" 13 разів

За даними розвідки, поранили одного бойовика

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За даними розвідки, поранили одного бойовика

За минулу добу, 29 травня, бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу ворожих, один військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Обстріли велися з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Стріляли поблизу населених пунктів Березове, Новотроїцьке, Лебединського та Старогнатовки, а також в районі Авдіївки, Луганського, Гладосово і Новгородського, а на околицях Кримського окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Наголошується, що українські військовослужбовці вели вогонь у відповідь на агресію супротивника. За даними розвідки, поранили одного бойовика.

Крім того, у вечірній час з окупованого Первомайська збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення № 2 Золоте зі станкових протитанкових гранатометів. На ділянках розведення №1 і №3 режим "тиші" дотримувався.

З початку поточної доби бойовики стріляли поблизу Авдіївки з гранатометів. Постраждалих серед українських військових немає.

Нагадаємо, днями раніше в зоні дії Операції об'єднаних сил на Донбасі збройні формування РФ 7 разів порушували режим припинення вогню.